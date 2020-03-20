«А как же внутренний мир?!» — Толкалина оголила ягодицы, чтобы порадовать фанатов

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Алиса Старжевская
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Актриса решила поднять настроение окружающим, сделав оригинальный сюрприз.

Фото: Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина придумала оригинальный способ, как поздравить фанатов с днем весеннего равноденствия. Актриса выложила в Instagram снимок, где позирует на камеру практически обнаженной: звезда слегка прикрыла грудь развивающейся шелковой накидкой, а вот нижнюю часть тела решила не прятать.

«С днем весеннего равноденствия, прекрасные мои!» — подписала пост Толкалина.

Судя по комментариям к фото, даже самые преданные подписчики Любови не ожидали увидеть ее в таком откровенном «наряде». Они наперебой то восторгались, то критиковали звезду, оголившую ягодицы ради праздника.

«Как уже надоели это голые телеса!»

«А как же внутренний мир? Неужели пусто?» — писали одни.

«Обожаю тебя! Такая позитивная!»

«Люба, вы какая-то не от мира сего. Но очень интересная женщина!» — твердили другие.

 
 
 
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С днем весеннего равноденствия! Прекрасные мои🌸🌸🌸 foto @yanikafoto

Публикация от  Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Однако фолловеры актрисы, все как один, сошлись во мнении, что у их любимицы прекрасная фигура! Многие даже поинтересовались, как звезде в свои 42 года удается быть стройной и спортивной.

Впрочем, это не первый раз, когда Толкалина оказывается втянута в скандал. Так, например, несколько дней назад фанаты были в шоке, узнав, что любимая звезда тайно вышла замуж. По информации UTRO.RU, Любовь четыре года скрывала свои отношения с известным британским композитором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина раскрыла аномалию собственного тела.

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