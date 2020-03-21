Склад с кинопленкой горит в Москве — видео
Пожарным удалось локализовать возгорание в двухэтажном складском помещении.
Фото: 5-tv.ru
Склад с кинопленкой горит в Москве. По состоянию на 22.19 пожарным удалось локализовать возгорание в двухэтажном складском помещении на Перовском шоссе, 21.
Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.
«Склад полностью обрушился. Пожар локализован на одной тысяче квадратных метров. Отменен повышенный ранг сложности», — цитирует собеседника ТАСС.
Первоначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию с места серьезного пожара на складе в Подмосковье.
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