Склад с кинопленкой горит в Москве. По состоянию на 22.19 пожарным удалось локализовать возгорание в двухэтажном складском помещении на Перовском шоссе, 21.

Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.

«Склад полностью обрушился. Пожар локализован на одной тысяче квадратных метров. Отменен повышенный ранг сложности», — цитирует собеседника ТАСС.

Первоначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию с места серьезного пожара на складе в Подмосковье.