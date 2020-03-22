«Как девчонка»: Ольга Кабо в образе Анны Ахматовой восхитила поклонников

|
Василий Заика
11

Актриса театра и кино поздравила подписчиков с Днем поэзии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @kabo_olga

Ольга Кабо в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем поэзии. Свою публикацию 52-летняя актриса театра и кино сопроводила фото, на котором позирует на кубе в розовом платье и золотистых туфлях. В своем посте знаменитость, помимо прочего, разместила короткий стих Анны Ахматовой «Мне ни к чему одические рати».

«С Днем поэзии!» — написала Ольга Кабо под строчками поэтессы.

@kabo_olga

Поклонники актрисы отметили красоту ее образа и оставили немало комплиментов. Некоторые юзеры посчитали, что Ольга Кабо на снимке очень похожа на Анну Ахматову.

«Классная, как девчонка»;

«Изумительная фотография! Ольга, вы обворожительны»;

«Красивый образ!»

«Мило до бесконечности»;

«Даже похожи здесь на Ахматову!» — отмечают пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Кабо показала обворожительное фото из бассейна.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Последние новости

0:36
«Как девчонка»: Ольга Кабо в образе Анны Ахматовой восхитила поклонников
0:18
Распространившая в Ставрополье COVID-19 врач-инфекционист признала вину
23:58
Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса
23:50
«Мой мальчик»: Максим Леонидов в день рождения сына выложил трогательное фото
23:33
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в восемь стран
23:28
Иосиф Пригожин уверен, что Little Big напишет новый хит для «Евровидения»

Сейчас читают

«Когда забыли надеть штаны»: Ревва своеобразно поздравил публику с Днем поэзии
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок