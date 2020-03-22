«Как девчонка»: Ольга Кабо в образе Анны Ахматовой восхитила поклонников
Актриса театра и кино поздравила подписчиков с Днем поэзии.
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Фото, видео: Instagram @kabo_olga
Ольга Кабо в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем поэзии. Свою публикацию 52-летняя актриса театра и кино сопроводила фото, на котором позирует на кубе в розовом платье и золотистых туфлях. В своем посте знаменитость, помимо прочего, разместила короткий стих Анны Ахматовой «Мне ни к чему одические рати».
«С Днем поэзии!» — написала Ольга Кабо под строчками поэтессы.
Поклонники актрисы отметили красоту ее образа и оставили немало комплиментов. Некоторые юзеры посчитали, что Ольга Кабо на снимке очень похожа на Анну Ахматову.
«Классная, как девчонка»;
«Изумительная фотография! Ольга, вы обворожительны»;
«Красивый образ!»
«Мило до бесконечности»;
«Даже похожи здесь на Ахматову!» — отмечают пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Кабо показала обворожительное фото из бассейна.
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