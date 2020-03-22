🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 22 марта, Луна в знаке Рыб предвещает успех в романтических делах. С одной стороны день может показаться не самым легким, но результат будет стоить потраченных сил.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 марта, убывающая Луна в знаке зодиака Рыб предвещает успех в романтических делах. Кому-то день может показаться не самым легким, но результат будет стоить потраченных сил. Если особых рабочих дел у вас нет — займитесь самосовершенствованием.
♈ Овен
Овны, 22 марта в отношениях с близкими учитывайте тот факт, что они не могут читать ваши мысли. Именно поэтому выражайтесь яснее и прямо говорите о своих потаенных желаниях. Не стоит надеяться, что кто-то будет пытаться предугадать ваши прихоти. Вечер лучше провести в кругу семьи.
Космический совет: проведите вечер в кругу семьи.
♉ Телец
В этот день, Тельцы, возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела на любовном фронте будут складываться как никогда легко и на протяжении всего дня флирт станет для вас первостепенной задачей.
Космический совет: флиртуйте, вам это сегодня будет удаваться лучше всего.
♊ Близнецы
22 марта представителей этого знака зодиака будут изрядно раздражать правила, которые навязывают окружающие. Наберитесь смелости и попытайтесь жестко отстоять собственные границы. Не позволяйте никому вами манипулировать.
Космический совет: отстаивайте свои границы и оставляйте последнее слово за собой.
♋ Рак
Раки, стабильность — ваш сегодняшний конек. Вполне возможно, что планы, намеченные вами, будут реализованы на все сто. Звезды сошлись так, что ваше внутренне состояние комфорта останется непоколебимым. Мало кто рискнет вывести вас из себя.
Космический совет: оберегайте внутреннее состояние комфорта.
♌ Лев
Для Львов этот день хорош в плане начала новых серьезных отношений или кратковременных романтических приключений. Благодаря дипломатическим качествам вам удастся быть на высоте в любых начинаниях. Стоит избегать изречений, которые могут шокировать предмет вожделения.
Космический совет: избегайте фраз, которые могут шокировать окружающих.
♍ Дева
22 марта представителям этого знака зодиака стоит задуматься о наведении порядка в своих мыслях. Сосредоточьтесь, проанализируйте происходящее и четко для себя определите — где иллюзия, где гордыня и где ложь. Подходящий день для медитации. Сегодня противопоказан алкоголь, экстрим и слишком эмоциональные дискуссии.
Космический совет: сосредоточьтесь и проанализируйте происходящее.
♎ Весы
Весы в этот день смогут наконец-то разобраться с ситуацией, решение которой до сих пор под вопросом. Небесные покровители пойдут вам навстречу и вы, скорее всего, легко найдете выход из положения. Вполне вероятно, что для этого придется слегка прибегнуть к креативу.
Космический совет: для решения насущных вопросов прибегните к креативу.
♏ Скорпион
Чтобы в полной мере ощутить собственную свободу, Скорпионы, позвольте насладиться ею своему партнеру. Ваша тяга к тихим обидам и контролю над ситуацией уйдут на второй план. Благодаря расположению звезд вы обретете внутреннее спокойствие.
Космический совет: позвольте насладиться свободой своему партнеру.
♐ Стрелец
Стрельцы, этот день, как никакой другой, отлично подходит для поиска единомышленников и обретения влиятельных союзников. Есть вероятность, что именно сегодня вы встретите человека, который станет для вас надежным и преданным другом.
Космический совет: посвятите день поиску единомышленников.
♑ Козерог
Самообразование, спорт и медитация — три столпа, под эгидой которых пройдут ближайшие сутки. Козероги, старайтесь больше времени уделить отдыху и восстановлению. В воскресенье не стоит с головой окунаться в решение бытовых вопросов.
Космический совет: старайтесь больше времени уделить отдыху и восстановлению.
♒ Водолей
Внутренняя гармония для представителей этого знака зодиака является основополагающим фактором. Все свободное время сегодня стоит использовать только для достижения этой цели. Установить равновесие может помочь любая приятная мелочь.
Космический совет: постарайтесь обрести внутреннюю гармонию.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодняшний день постарайтесь провести легко и непринужденно. Поставьте на паузу дела, уделите время своему хобби или чтению. Не обращайте внимание на критические выпады со стороны окружающих.
Космический совет: поставьте дела на паузу и посвятите время любимому хобби.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
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