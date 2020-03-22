В Крыму отметили шестую годовщину исторического референдума. Как это было?

Как часто повторял президент — судьбу поправок решат россияне. Как они скажут — так и будет. Говорил он об этом и на встрече с представителями общественности Крыма. На этой неделе исполнилось шесть лет со дня возвращения полуострова в состав России.

Рассказывая о поправках, Владимир Путин уточнил, что речь не идет об изменении основного закона страны. Конституция не меняется, туда вносятся дополнения. Общество изменилось, стало более зрелым, запросы теперь другие, поэтому реформа безусловно назрела.

И не забывайте про социальную функцию государства, которая сейчас выходит на первый план. И особенно это, мне кажется, понимают жители полуострова, которые никогда не отделяли себя от России.

«Я думаю, что это востребовано. Тем более, что вы знаете, хоть и жили тогда в составе другого государства, тем не менее я знаю, что севастопольцы, крымчане всегда самым внимательным образом следили за тем, что происходит в России, и чувствовали себя в душе частью России. Но принималась Конституция в 1993 году, когда в Москве, чего греха таить, все знают об этом, вооруженные столкновения были, была стрельба по парламенту, люди гибли в Москве, штурмом пытались взять Останкинскую башню, телекомплекс „Останкино“, принималась в совсем сложных условиях острой внутриполитической борьбы. Сейчас мы живем в другом мире, в другой стране, по сути дела, поэтому эти дополнения востребованы. Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», — подчеркнул Владимир Путин.

Итак, 16 марта Крым отметил шестую годовщину исторического референдума, на котором более 95% крымчан высказались за возвращение полуострова в состав России.

За шесть лет здесь изменилось очень многое. Теперь это быстроразвивающийся субъект страны. Но самое главное, это счастливые крымчане, которые уверенно смотрят в будущее. А мартовские события 2014-го года здесь будут помнить всегда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел рабочие встречи с главами Крыма и Севастополя.