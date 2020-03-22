Сенатор призвал понизить в должности врача, которая «привезла» COVID-19 на Ставрополье

Врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая стала первым человеком в регионе, зараженным COVID-19, должна быть понижена в должности и понести административное наказание, заявил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Я считаю, что такое поведение совершенно недопустимо для врача. Обычный человек несет ответственность, если его поведение несет угрозу для окружающих. Здесь же абсолютную безответственность допустил специалист», — цитирует сенатора РИА Новости.

Валерий Рязанский подчеркнул, что в случае подтверждения осознанного нанесения вреда людям, для виновного в правонарушении гражданина наказание могут ужесточить «вплоть до уголовной ответственности».

Ирина Санникова в начале марта вернулась из Мадрида в Россию и проигнорировала предписанный в данном случае карантин. В результате безответственного поступка главного врача-инфекциониста Ставропольского края, по предварительным данным, коронавирус был выявлен у общавшихся с ней 11 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что распространившая в Ставрополье COVID-19 врач-инфекционист признала вину.