Сенатор призвал понизить в должности врача, которая «привезла» COVID-19 на Ставрополье
Женщине может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: YouTube / АТВмедиа / АТВ-Ставрополь; www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; Известия / Сергей Коньков
Врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая стала первым человеком в регионе, зараженным COVID-19, должна быть понижена в должности и понести административное наказание, заявил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
«Я считаю, что такое поведение совершенно недопустимо для врача. Обычный человек несет ответственность, если его поведение несет угрозу для окружающих. Здесь же абсолютную безответственность допустил специалист», — цитирует сенатора РИА Новости.
Валерий Рязанский подчеркнул, что в случае подтверждения осознанного нанесения вреда людям, для виновного в правонарушении гражданина наказание могут ужесточить «вплоть до уголовной ответственности».
Ирина Санникова в начале марта вернулась из Мадрида в Россию и проигнорировала предписанный в данном случае карантин. В результате безответственного поступка главного врача-инфекциониста Ставропольского края, по предварительным данным, коронавирус был выявлен у общавшихся с ней 11 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что распространившая в Ставрополье COVID-19 врач-инфекционист признала вину.
- 22 мар
- Гражданскую жену Шакро Молодого и их сына госпитализировали
- 22 мар
- Россия ограничит авиасообщение еще с несколькими странами с 23 марта
- 22 мар
- Два самолета ВКС РФ вылетели в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
- 22 мар
- У клавишника Bon Jovi диагностировали коронавирус
- 22 мар
- Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны
- 22 мар
- «Сегодня блинчики!» — беременная супруга Овечкина изучает поварское искусство
- 22 мар
- Как не сойти с ума на карантине, и извлечь из него пользу — рассказ от первого лица
- 22 мар
- Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса
- 22 мар
- «Коронавирус, адьес!» — пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике
- 22 мар
- Глобальная проверка человечества: как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь
Читайте также
40%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?