У клавишника Bon Jovi диагностировали коронавирус

|
Нюра Незванова
10

О своем заболевании Дэвид Брайан сообщил в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @davidbryanmusic

Тема:
Эпидемия коронавируса

Клавишник Bon Jovi заразился коронавирусной инфекцией. Грустную весть Дэвид Брайан рассказал поклонникам в Instagram.

Музыкант отметил, что болеет уже неделю, но что именно за недуг его настиг, узнал только сейчас. Где предположительно «подцепил заразу» Брайан также не сообщил.

«Я только что получил результаты анализов, положительно на коронавирус. Я болею неделю и чувствую себя лучше с каждым днем. Пожалуйста, не беспокойтесь. Это грипп, а не чума», — написал он.

Instagram @davidbryanmusic

Музыкант заверил слушателей, что после того, как почувствует себя лучше, сдаст все анализы повторно, чтобы быть уверенным в полном выздоровлении.

О появлении новой инфекции стало известно 31 декабря. Позже Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией. Инфекция распространилась в более, чем 160 стран. В мире заражены порядка 300 тысяч человек, скончались — 12,7 тысячи.

В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 мар
Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны
22 мар
«Сегодня блинчики!» — беременная супруга Овечкина изучает поварское искусство
22 мар
Как не сойти с ума на карантине, и извлечь из него пользу — рассказ от первого лица
22 мар
Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса
22 мар
«Коронавирус, адьес!» — пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике
22 мар
Глобальная проверка человечества: как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь
22 мар
Какие шаги предпринимает правительство РФ для обеспечения экономической стабильности?
22 мар
Назван средний инкубационный период коронавируса
22 мар
«Офонаревшая» Эстония, или солидарность на западный манер
22 мар
В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

Читайте также

Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

Последние новости

14:23
У клавишника Bon Jovi диагностировали коронавирус
14:04
Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны
13:53
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер
13:39
«Сегодня блинчики!» — беременная супруга Овечкина изучает поварское искусство
13:17
Как не сойти с ума на карантине, и извлечь из него пользу — рассказ от первого лица
13:01
Видео последствий сильнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии

Сейчас читают

ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок