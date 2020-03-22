У клавишника Bon Jovi диагностировали коронавирус
О своем заболевании Дэвид Брайан сообщил в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @davidbryanmusic
Клавишник Bon Jovi заразился коронавирусной инфекцией. Грустную весть Дэвид Брайан рассказал поклонникам в Instagram.
Музыкант отметил, что болеет уже неделю, но что именно за недуг его настиг, узнал только сейчас. Где предположительно «подцепил заразу» Брайан также не сообщил.
«Я только что получил результаты анализов, положительно на коронавирус. Я болею неделю и чувствую себя лучше с каждым днем. Пожалуйста, не беспокойтесь. Это грипп, а не чума», — написал он.
Музыкант заверил слушателей, что после того, как почувствует себя лучше, сдаст все анализы повторно, чтобы быть уверенным в полном выздоровлении.
О появлении новой инфекции стало известно 31 декабря. Позже Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией. Инфекция распространилась в более, чем 160 стран. В мире заражены порядка 300 тысяч человек, скончались — 12,7 тысячи.
В России зарегистрировано 306 случаев заражения.
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