Два самолета ВКС РФ вылетели в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Всего с военного аэродрома «Чкаловский» за границу будут направлены девять бортов с российскими специалистами в области вирусологии и эпидемиологии.
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Фото, видео: Минобороны РФ
Второй российский самолет Ил-76 ВКС с военными медиками и оборудованием на борту вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает Министерство обороны РФ.
Всего с военного аэродрома в Московской области за границу планируется направить девять бортов. Лайнеры по указу министра обороны РФ Сергея Шойгу должны будут доставить в Италию специалистов-вирусологов, военных медиков, оборудование и средства для дезинфекции.
Ил-76 ВКС прошлой ночью были переброшены в Подмосковье из разных регионов России — из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.
Ранее Владимир Путин и глава правительства Италии обсудили меры по противодействию распространения инфекции, которые в настоящее время предпринимаются в обеих странах. Президент России в ходе телефонного разговора выразил поддержку руководству и жителям Италии в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и пообещал помочь в борьбе против коронавируса.
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