Два самолета ВКС РФ вылетели в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

|
Ниса Мурзанаева
161

Всего с военного аэродрома «Чкаловский» за границу будут направлены девять бортов с российскими специалистами в области вирусологии и эпидемиологии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Минобороны РФ

Тема:
Эпидемия коронавируса

Второй российский самолет Ил-76 ВКС с военными медиками и оборудованием на борту вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает Министерство обороны РФ.

Всего с военного аэродрома в Московской области за границу планируется направить девять бортов. Лайнеры по указу министра обороны РФ Сергея Шойгу должны будут доставить в Италию специалистов-вирусологов, военных медиков, оборудование и средства для дезинфекции.

Ил-76 ВКС прошлой ночью были переброшены в Подмосковье из разных регионов России — из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Ранее Владимир Путин и глава правительства Италии обсудили меры по противодействию распространения инфекции, которые в настоящее время предпринимаются в обеих странах. Президент России в ходе телефонного разговора выразил поддержку руководству и жителям Италии в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и пообещал помочь в борьбе против коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 мар
Гражданскую жену Шакро Молодого и их сына госпитализировали
22 мар
Россия ограничит авиасообщение еще с несколькими странами с 23 марта
22 мар
Сенатор призвал понизить в должности врача, которая «привезла» COVID-19 на Ставрополье
22 мар
У клавишника Bon Jovi диагностировали коронавирус
22 мар
Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны
22 мар
«Сегодня блинчики!» — беременная супруга Овечкина изучает поварское искусство
22 мар
Как не сойти с ума на карантине, и извлечь из него пользу — рассказ от первого лица
22 мар
Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса
22 мар
«Коронавирус, адьес!» — пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике
22 мар
Глобальная проверка человечества: как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь

Читайте также

Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

Последние новости

15:49
Гражданскую жену Шакро Молодого и их сына госпитализировали
15:39
Уголовное дело возбудили против боевика, открывшего огонь по оперативникам в Уфе
15:28
«Шамаханская царица»: брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков
15:16
Россия ограничит авиасообщение еще с несколькими странами с 23 марта
15:02
Супруга Джигана с детьми возвращается в Россию после грандиозного скандала
14:51
Два самолета ВКС РФ вылетели в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок