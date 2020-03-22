Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом. Как отмечает пресс-служба Кремля, глава российского государства провел переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Владимир Путин и глава правительства Италии обстоятельно обсудили меры по противодействию распространения инфекции, которые в настоящее время предпринимаются в обеих странах. Президент России в ходе телефонного разговора выразил поддержку руководству и жителям Италии в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

«Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь, Джузеппе Конте выразил Владимиру Путину благодарность за помощь и поддержкой в нелегкое для Италии время.

Ситуация в Италии осложнилась настолько, что власти приняли решение прекратить работу всех предприятий, не имеющих стратегического значения для жизни страны. По последним данным, за сутки на Апеннинском полуострове от коронавируса погибли почти 800 человек. Общее число летальных исходов составило — 4 825.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент и правительство РФ контролируют угрозу коронавируса.