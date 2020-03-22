Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны
Осуществляемые в стране меры соответствуют текущему уровню распространения инфекции, заявили в Оперштабе.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Принимаемые в России меры против распространения коронавирусной инфекции достаточны. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
В настоящий момент в нашей стране заболевание выявлено у 306 человек, 16 пациентов выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.
Вспышку нового вируса зафиксировали в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Позже ВОЗ признал эту болезнь пандемией.
На данный момент заболевание распространилась в более чем 160 стран мира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса.
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