Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны

Принимаемые в России меры против распространения коронавирусной инфекции достаточны. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

В настоящий момент в нашей стране заболевание выявлено у 306 человек, 16 пациентов выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.

Вспышку нового вируса зафиксировали в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Позже ВОЗ признал эту болезнь пандемией.

На данный момент заболевание распространилась в более чем 160 стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса.