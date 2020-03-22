Минздрав дал рекомендации людям с онкозаболеваниями на фоне распространения коронавируса
В ведомстве посоветовали больным снизить количество контактов с другими людьми и не посещать общественные места.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Константин Кокошкин, Сергей Коньков
Рекомендации для граждан, страдающих различными заболеваниями, опубликовал Минздрав РФ на официальном сайте ведомства. В связи с распространением коронавируса людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, а также тем, кто недавно пережил трансплантацию органов или подвергался химиотерапии, настоятельно советуют соблюдать меры осторожности и минимизировать общение с другими людьми.
«Минздрав России настоятельно рекомендует: пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и др.), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также пациентам, получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований, соблюдать меры предосторожности для снижения риска заражения», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что гражданам с вышеперечисленными заболеваниями не стоит посещать общественные места, торговые центры, магазины, поликлиники, а также пользоваться услугами общественного транспорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспортебнадзоре рассказали, сколько занимает в среднем инкубационный период коронавируса. На сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев заболевания COVID-19. Известно, что 16 человек выздоровели и выписаны из больниц. Гражданам РФ настоятельно не рекомендуется выезжать за границу. Тем, что недавно прибыл из других государств предписано уйти на самоизоляцию на 14 дней.
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