Назван средний инкубационный период коронавируса
Известно, что симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней.
Фото: www.globallookpress.com / Chen Yehua
В Роспотребнадзоре сообщили, что инкубационный период коронавируса длится в среднем 5,1 дня, а симптомы заболевания могут проявиться в течение 11,5 дня.
«Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а также позволяет сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля», — сказали в ведомстве.
Ученые Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали состояние 81 пациента с COVID-19 в Китае.
Установлено, что у 97,5% заразившихся срок появления симптомов составил 11 с половиной дней. Значит, 14-дневный карантин является действенной мерой в борьбе с распространением заболевания.
В настоящий момент на территории РФ зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом. Российские граждане, вернувшиеся из-за границы на родину, обязаны пройти 14-дневный карантин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус.
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