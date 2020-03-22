Назван средний инкубационный период коронавируса

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Ниса Мурзанаева
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Известно, что симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней.

Фото: www.globallookpress.com / Chen Yehua

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что инкубационный период коронавируса длится в среднем 5,1 дня, а симптомы заболевания могут проявиться в течение 11,5 дня.

«Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а также позволяет сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля», — сказали в ведомстве.

Ученые Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали состояние 81 пациента с COVID-19 в Китае.

Установлено, что у 97,5% заразившихся срок появления симптомов составил 11 с половиной дней. Значит, 14-дневный карантин является действенной мерой в борьбе с распространением заболевания.

В настоящий момент на территории РФ зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом. Российские граждане, вернувшиеся из-за границы на родину, обязаны пройти 14-дневный карантин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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