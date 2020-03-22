Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 61 за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.

Большинство новых случаев заражения выявлены в Москве — 54. По два человека заболели в Кировской области и Удмуртской республике, по одному — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

Эпидемиологи установили, что заразившиеся граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Их всех госпитализировали и поместили в инфекционные боксы. Также специалисты установили круг лиц, с которыми контактировали заболевшие COVID-19. Им уже проводят тесты.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе напомнили, что россиянам следует воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В первую очередь это касается Европы. После возвращения из нее и ряда других регионов нужно пройти двухнедельную изоляцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ограничит авиасообщение еще с семью странами с 23 марта. В их числе: Турция, Вьетнам, Китай, Япония и другие. Полеты будут осуществляться только в столицы указанных государств.