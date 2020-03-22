Россия ограничит авиасообщение еще с несколькими странами с 23 марта

Россия вводит ограничения на авиасообщение с семью странами с 23 марта. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Во-первых, с завтрашнего дня вводятся ограничения на полеты в Турцию. Сохраняются только регулярные рейсы из Москвы в Стамбул и чартеры для вывоза граждан РФ.

Во-вторых, авиасообщение будет ограничено с Таиландом. Рейсы можно будет выполнять только из Москвы в Бангкок.

В-третьих, вводятся ограничения на полеты в Японию. Рейсы сохраняются только из Москвы в Токио.

В-четвертых, Росавиация ограничивает авиасообщение с Вьетнамом. С 23 марта останутся только прямые рейсы из Москвы в Ханой.

В-пятых, ограничения затронули Индонезию. С завтрашнего дня допускаются только рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали).

Шестая страна, авиасообщение с которой будет ограничено, — Китай. Полеты разрешат только по направлению Москва — Пекин.

Наконец, частично прерываются полеты в Индию. Рейсы будут осуществляться только из Москвы в Нью-Дели.

Как сообщал 5-tv.ru, ограничения на полеты вводятся повсеместно в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В начале этой недели власти РФ ограничили авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией — исключение сделано только для рейсов между столицами. Ограничения также затронули Китай, Иран и Южную Корею.