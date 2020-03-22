«Мыльный ответ коронавирусу»: Шура перепел свою песню и запустил челлендж
Певец переделал текст одной из своих композиций, чтобы пропагандировать мытье рук среди поклонников.
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Фото, видео: Instagram @shuramedvedev
Звезды продолжают развлекать себя и поклонников во время пандемии коронавируса. Певец Шура, известный своим отменным чувством юмора, запустил #мойдодырчеллендж, выложив шутливый ролик, в котором поет собственную песню «Твори добро» с переделанным по случаю текстом. В песне он советует всем почаще мыть руки, чтобы защитить себя от инфекции. При этом он стоит в ванной комнате у раковины с намыленными руками.
«Мой мыльный ответ коронавирусу. #мойдодырчеллендж. P. S. ждите продолжение», — заинтриговал фанатов артист.
Подписчики оценили задумку Шуры и засыпали его комплиментами.
«Молодец, Санек! Всегда на позитиве»
«Всегда хорошее настроение. Ни один вирус не пристанет!»
«Вот надо пропагандировать санитарию»
«Ржу, не могу», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Шура насмешил поклонников видео с тележкой.
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