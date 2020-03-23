«Концерты отменили, пришлось открыть ларек»: Feduk выписался из больницы

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Валентин Черников
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Артист не испугался коронавируса и пошел в продуктовый магазин.

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Фото, видео: Instagram @fedukone

Коронавирус не остановил недавно вставшего с больничной койки Федора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk. Хип-хоп-исполнитель выписался из клиники после операции на животе и выложил в Instagram фото, на котором стоит в продуктовом магазине одетый в черную толстовку.

«Интеграция в жизнь», — подписал снимок артист. Очевидно, он имел в виду интеграцию в общество после больничной изоляции.

Instagram @fedukone

Как сообщал 5-tv.ru в результате операции Feduk не сможет петь около двух месяцев. Из-за внезапной госпитализации он уже отменил и перенес ближайшие концерты. Впрочем, на фоне ситуации со вспышкой коронавируса звезде и без того наверняка пришлось бы воздержаться от выходов на публику. Но дойти до торговой точки он все же решился.

Подписчики отметили, что артист похудел, но по-прежнему хорош собой. Фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. При этом многие посмеялись над фото в магазине то ли из сарказма, то ли из желания подбодрить любимца.

«Концерты отменили, пришлось открыть ларек»;

«Бандит из продуктового»;

«За туалетной бумагой пришел?» — отозвались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэперша Alyona Alyona насмешила фанатов капустной альтернативой SPA.

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