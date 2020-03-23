Врачи-флебологи обсудили новейшие методы лечения варикозной болезни

Онлайн-конференцию по современным методам лечения варикоза организовали и провели ведущие флебологи Петербурга.

Теперь благодаря новейшим разработкам помощь пациентам даже в сложных случаях может занимать считанные минуты. И если раньше больным приходилось восстанавливаться в стационаре больше двух недель, теперь пациент уезжает домой через час.

За уникальными хирургическими и эстетическими манипуляциями наблюдали медики из других стран, врачи из 20 регионов России и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Общий наркоз и сложные многочасовые операции теперь в прошлом. Чтобы вылечить пораженный участок вены достаточного крохотного прокола. Специальный зонд — он называется световод — помогает хирургу свободно оперировать лазером.



«Пациентке был устранен, устранено расширение ствола при помощи лазерного излучения. Мы заварили эту несостоятельную вену, которая может стать источником тромообразования, заварили ее и организм в течение года сам из организма не выведет, но он ее уничтожит», — рассказала оперирующий врач-хирург, флеболог ММЦ «СОГАЗ», член ассоциации флебологов РФ Светлана Чеканина.

У операционного стола — ведущие специалисты медицинского центра «СОГАЗ» в Петербурге. Оборудование, которое они используют — передовое, методики и стандарты — международные. У пациента после операции никаких шрамов.

«Лазерная коагуляция — именно так называется современный хирургический метод лечения варикозной болезни. Вмешательство несложное — операция длится 15-20 минут», — рассказывает МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Больше не нужна длительная госпитализация — раньше пациенты после консервативного хирургического вмешательства оставались в стационаре на целых две недели. Юлия Батова — уже через 40 минут после окончания операции может отправляться домой.

«Абсолютно безболезненно, не страшно, комфортно», — поделилась пациентка международного медицинского центра «СОГАЗ» Юлия Батова.

Еще для одной пациентки так же быстро и безболезненно прошла процедура по удалению венозной сетки на лице.

В прямом эфире за работой ведущих флебологов Петербурга наблюдали около ста медиков из трех стран и 20 регионов России. Во время пандемии коронавируса — такой формат обмена опытом самый безопасный.

«Я всегда люблю смотреть, как мои коллеги оперируют. Положительный опыт мы всегда перенимаем. Это очень важный формат общения, можем общаться с коллегами дистанционно в наше сложное время — время инфекций», — отметил хирург-флеболог Андрей Пелевин.

«Я хочу поблагодарить группу клиник „СОГАЗ МЕДИЦИНА“ за эту потрясающую возможность, которую несмотря на эпидобстановку, они предоставили нам, врачам-флебологам, услышать, как наши коллеги все-таки в это время оперируют», — рассказала сосудистый хирург, член ассоциации флебологов РФ Анастасия Курчева.

Важность внедрения новых методов лечения очевидна. По статистике, варикозом страдает более 40% взрослого населения России, чаще женщины. Патологическое расширение вен не только эстетическая проблема, все гораздо серьезнее.

«Варикоз это непросто вены которые выскакивают, и видна это опасность осложнения. Самое частое осложнение — это тромбоз, тромбоимболия», — отмечает кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, председатель Санкт-Петербургского отделения ассоциации флебологов РФ Игорь Сонькин.

А значит, такие онлайн-конференции, когда хирурги всей страны перенимают опыт у коллег — жизненно важны. Чтобы не доводить дело до операций — врачи рекомендуют придерживаться правильного образа жизни и регулярно заниматься физическими упражнениями. Особенно, если ваша работа связана с долгим пребыванием на ногах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи клиники «СОГАЗ» в Геленджике проводят сложнейшие высокотехнологичные операции на сердце.