«Нос картошкой» — Валентина Рубцова рассказала о детских комплексах
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» вспомнила, как ее дразнили в школе.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Детские комплексы долгие годы не давали покоя Валентине Рубцовой. Об этом актриса рассказала в студии программы «Звезды сошлись».
По ее словам, она стеснялась собственных ушей. Валентине казалось, что они чересчур большие. Такую же претензию она имела к своему носу. Ей казалось, что он огромен. В этом убеждении ее подкрепляли одноклассники. В школе Рубцову дразнили «Валюшка — нос картошкой». Помимо этого находились и те, кто утверждал, что ее сестра красивее Вали.
Все это едва не загубило будущую актерскую карьеру девушки. Она была уверена, что в театральный вуз берут исключительно за красоту и не надеялась поступить. Но талант взял свое. Сейчас звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» сидит на карантине и готовится к новой роли, о которой пока не рассказывает поклонникам.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова похвасталась домашней заготовкой.
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