Детские комплексы долгие годы не давали покоя Валентине Рубцовой. Об этом актриса рассказала в студии программы «Звезды сошлись».

По ее словам, она стеснялась собственных ушей. Валентине казалось, что они чересчур большие. Такую же претензию она имела к своему носу. Ей казалось, что он огромен. В этом убеждении ее подкрепляли одноклассники. В школе Рубцову дразнили «Валюшка — нос картошкой». Помимо этого находились и те, кто утверждал, что ее сестра красивее Вали.

Все это едва не загубило будущую актерскую карьеру девушки. Она была уверена, что в театральный вуз берут исключительно за красоту и не надеялась поступить. Но талант взял свое. Сейчас звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» сидит на карантине и готовится к новой роли, о которой пока не рассказывает поклонникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова похвасталась домашней заготовкой.