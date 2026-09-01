Не просто первый звонок: сколько Лерчек тратит на обучение детей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Праздничные кадры с линейки вызвали внимание из-за стоимости обучения наследников блогера.

Сколько Лерчек тратит на обучение детей где они учатся школа

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

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Блогер Лерчек показала фото с праздничной линейки своих детей

В День знаний Лерчек поделилась с подписчиками семейными снимками с детьми. На фотографиях ее сыновья Богдан и Лев, а также дочь Алиса запечатлены во время школьной линейки в аккуратной форме. Сама Валерия Чекалина выбрала сдержанный и элегантный образ для торжественного события.

Все трое детей блогера посещают Павловскую гимназию. По данным из открытых источников, год обучения в этом учебном заведении обходится более чем в 2,2 миллиона рублей. Таким образом, предполагается, что расходы Чекалиной на образование детей могут превышать 6,7 миллиона рублей в год.

Фото: Instagram*/ler_chek

Ранее Лерчек получила пять лет лишения свободы условно по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 763,5 миллиона рублей и ограничил возможность заниматься администрированием сайтов сроком на три года.

Адвокат блогера Константин Третьяков ранее отмечал, что при расчете штрафа суд учитывал период с 2017 по 2022 год, когда доходы Чекалиной были наиболее высокими. По словам защитника, финансовое положение Лерчек с тех пор изменилось, а из-за действующих ограничений и проблем со здоровьем она не может вести прежнюю деятельность.

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