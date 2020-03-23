Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
По мнению журналиста, в Незалежной идет разрушение государственных институтов, и жителей страны могут ждать большие потрясения.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин, YouTube @Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» предупредил о риске развала страны из-за кризиса. По его мнению, на ситуацию может повлиять, в том числе, пандемия коронавируса.
Дмитрий Гордон подчеркнул, что в Незалежной на протяжении длительного времени происходит разрушение государственных институтов. Телеведущий отметил, что в обозримом будущем жителей Украины могут ожидать большие потрясения.
«Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство. <…> Я об этом (про развал страны — Прим.ред.) говорю давно», — сказал Дмитрий Гордон.
Журналист признался, что «очень хороший» мэр одного из крупных городов Незалежной в ходе общения с ним заявил: «К этому идет».
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