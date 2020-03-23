Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» предупредил о риске развала страны из-за кризиса. По его мнению, на ситуацию может повлиять, в том числе, пандемия коронавируса.

Дмитрий Гордон подчеркнул, что в Незалежной на протяжении длительного времени происходит разрушение государственных институтов. Телеведущий отметил, что в обозримом будущем жителей Украины могут ожидать большие потрясения.

«Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство. <…> Я об этом (про развал страны — Прим.ред.) говорю давно», — сказал Дмитрий Гордон.

Журналист признался, что «очень хороший» мэр одного из крупных городов Незалежной в ходе общения с ним заявил: «К этому идет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт высмеял новейшие корабли украинского флота.