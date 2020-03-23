Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

|
Василий Заика
43

По мнению журналиста, в Незалежной идет разрушение государственных институтов, и жителей страны могут ждать большие потрясения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин, YouTube @Дмитрий Гордон

Тема:
Украинский кризис Эпидемия коронавируса

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» предупредил о риске развала страны из-за кризиса. По его мнению, на ситуацию может повлиять, в том числе, пандемия коронавируса.

Дмитрий Гордон подчеркнул, что в Незалежной на протяжении длительного времени происходит разрушение государственных институтов. Телеведущий отметил, что в обозримом будущем жителей Украины могут ожидать большие потрясения.

«Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство. <…> Я об этом (про развал страны — Прим.ред.) говорю давно», — сказал Дмитрий Гордон.

Журналист признался, что «очень хороший» мэр одного из крупных городов Незалежной в ходе общения с ним заявил: «К этому идет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт высмеял новейшие корабли украинского флота.

Тема:
Украинский кризис
23 мар
Военный эксперт высмеял новейшие корабли украинского флота
22 мар
Украинские военные сочли свои катера «ответом» десантным кораблям ЧФ РФ
19 мар
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации на границе с Крымом
18 мар
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство РФ в Киеве
13 мар
Евросоюз продлил санкции против россиян
12 мар
Власти Киева расторгли с посольством РФ договоры об аренде земельных участков
12 мар
ДНР и ЛНР договорились с Украиной о разведении сил, новых обменах и пунктах пропуска
8 мар
Зеленский заявил о необходимости бороться за живущих у границ России украинцев
8 мар
Пославший матом украинские власти депутат Рады приедет на День Победы в Москву
8 мар
Политолог предрек Украине коллапс из-за Зеленского

Читайте также

-6° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

8:43
«Муж не позволяет»: дочь Толкалиной об отношении к «голым» фото знаменитой мамы
8:34
Девять человек вылечились от коронавируса в Москве
8:25
Без зрителей, но не менее зрелищно: в Сочи завершился финал Sochi Drift Challenge
8:16
Российские самолеты со спецоборудованием для диагностики и дезинфекции прибыли в Италию
8:07
Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
7:56
Врачи-флебологи обсудили новейшие методы лечения варикозной болезни

Сейчас читают

ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок