«Муж не позволяет»: дочь Толкалиной об отношении к «голым» фото знаменитой мамы

|
Алиса Старжевская
100

19-летняя Мария призналась, что мечтает быть похожей на свою родительницу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Дочь популярной актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская объяснила, почему не разделяет взглядов знаменитой мамы и не стремиться выкладывать в сеть свои обнаженные фотографии.

В эфире одной из передач на телеканале НТВ девушка призналась: она не может позволить себе такой вольности из-за ревнивого и консервативного супруга.

«Мама себе может позволить, а я нет. Мне муж не позволяет. Он не очень жалует такие снимки», — заявила Михалкова-Кончаловская.

Девушка не раз упоминала, что именно раскрепощенность Любови сыграла злую шутку в их отношениях с Егором Кончаловским. Так, Мария раз и навсегда уяснила, что ее карьера никогда не будет идти в разрез с мнением любимого супруга.

Instagram @tolkalinaliuba

Несмотря на это, 19-летняя Мария не осуждает 42-летнюю маму, участвующую в фотосессиях в стиле ню. Наоборот, она восхищается ее внешностью и подтянутой фигурой. Недавно девушка заявила: она мечтает, чтобы генетика родительницы передалась и ей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Любовь Толкалина полностью разделась из-за хейта в адрес ее голой ступни.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:06
Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах
9:57
Следователь столичной полиции найден мертвым в своем кабинете
9:49
Как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса?
9:41
В Курганской области сотрудника детдома обвинили в избиении воспитанников
9:33
Весенние каникулы в российских школах продлили до 12 апреля
9:31
Зачет на дому: Как проходит дистанционное обучение студентов?

Сейчас читают

ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок