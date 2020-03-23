«Муж не позволяет»: дочь Толкалиной об отношении к «голым» фото знаменитой мамы
19-летняя Мария призналась, что мечтает быть похожей на свою родительницу.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Дочь популярной актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская объяснила, почему не разделяет взглядов знаменитой мамы и не стремиться выкладывать в сеть свои обнаженные фотографии.
В эфире одной из передач на телеканале НТВ девушка призналась: она не может позволить себе такой вольности из-за ревнивого и консервативного супруга.
«Мама себе может позволить, а я нет. Мне муж не позволяет. Он не очень жалует такие снимки», — заявила Михалкова-Кончаловская.
Девушка не раз упоминала, что именно раскрепощенность Любови сыграла злую шутку в их отношениях с Егором Кончаловским. Так, Мария раз и навсегда уяснила, что ее карьера никогда не будет идти в разрез с мнением любимого супруга.
Несмотря на это, 19-летняя Мария не осуждает 42-летнюю маму, участвующую в фотосессиях в стиле ню. Наоборот, она восхищается ее внешностью и подтянутой фигурой. Недавно девушка заявила: она мечтает, чтобы генетика родительницы передалась и ей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Любовь Толкалина полностью разделась из-за хейта в адрес ее голой ступни.
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