«Он — великий уравнитель!» — Обнаженная Мадонна записала видео из ванной
Эротичный ролик звезда посвятила вирусу, распространившемуся по всей планете.
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Фото, видео: Instagram @madonna
Американская певица Мадонна опубликовала пикантное видео на своей странице в Instagram. Поп-звезда высказалась о коронавирусе в ванной, усыпанной лепестками роз. Артистка произнесла трогательную речь, назвав вирус, распространившийся по планете ужасным и прекрасным одновременно. Ролик она сопроводила фразой «Нет-дискриминации-COVID-19!».
«COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом», — заявила певица.
61-летняя исполнительница добавила, что «мы все находимся в одной лодке».
Подписчики разделились на два лагеря. Фанаты оценили проникновенную речь певицы, а другие пользователи сети пришли в недоумение от такого ролика.
«Красиво сказано»;
«Мы любим тебя»;
«Мадонна ты прекрасна, но зачем так драматизировать на видео?» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.
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