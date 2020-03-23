Американская певица Мадонна опубликовала пикантное видео на своей странице в Instagram. Поп-звезда высказалась о коронавирусе в ванной, усыпанной лепестками роз. Артистка произнесла трогательную речь, назвав вирус, распространившийся по планете ужасным и прекрасным одновременно. Ролик она сопроводила фразой «Нет-дискриминации-COVID-19!».

«COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом», — заявила певица.

Instagram @madonna

61-летняя исполнительница добавила, что «мы все находимся в одной лодке».

Подписчики разделились на два лагеря. Фанаты оценили проникновенную речь певицы, а другие пользователи сети пришли в недоумение от такого ролика.

«Красиво сказано»;

«Мы любим тебя»;

«Мадонна ты прекрасна, но зачем так драматизировать на видео?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.