«Он — великий уравнитель!» — Обнаженная Мадонна записала видео из ванной

|
Мия Субботина
188

Эротичный ролик звезда посвятила вирусу, распространившемуся по всей планете.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @madonna

Американская певица Мадонна опубликовала пикантное видео на своей странице в Instagram. Поп-звезда высказалась о коронавирусе в ванной, усыпанной лепестками роз. Артистка произнесла трогательную речь, назвав вирус, распространившийся по планете ужасным и прекрасным одновременно. Ролик она сопроводила фразой «Нет-дискриминации-COVID-19!».

«COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом», — заявила певица.

Instagram @madonna

61-летняя исполнительница добавила, что «мы все находимся в одной лодке».

Подписчики разделились на два лагеря. Фанаты оценили проникновенную речь певицы, а другие пользователи сети пришли в недоумение от такого ролика.

«Красиво сказано»;

«Мы любим тебя»;

«Мадонна ты прекрасна, но зачем так драматизировать на видео?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

13:11
«Пейте чай с мятой!» — психолог о том, как пережить карантин и не поссориться с родными
12:56
Турецкие военные атаковали греческих полицейских
12:48
Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде
12:36
«Он — великий уравнитель!» — Обнаженная Мадонна записала видео из ванной
12:26
Коронавирус едва не спровоцировал ссору между Францией и Великобританией
12:14
Трое готовивших теракт боевиков ликвидированы в Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок