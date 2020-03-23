В Петербурге мужчина погиб при пожаре в собственной квартире
Трагедия произошла утром 23 марта на улице Стойкости в Кировском районе.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Житель Петербурга погиб при пожаре в собственной квартире. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла утром 23 марта на улице Стойкости в Кировском районе.
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили открытое горение на кухне и в прихожей трехкомнатного жилища. Из-за сильного задымления пожарные приняли решение об эвакуации 15 человек, в числе которых шестеро детей. Когда огонь потушили, в жилом помещении было найдено тело погибшего хозяина.
В результате пожара также пострадала 86-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали с травмами головы и отравлением продуктами горения.
В ликвидации ЧП было задействовано 20 пожарных и пять единиц техники. Причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что склады десертов Cheese-Cakе полыхают в Петербурге.
Читайте также
37%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?