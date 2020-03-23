В Петербурге мужчина погиб при пожаре в собственной квартире

Житель Петербурга погиб при пожаре в собственной квартире. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла утром 23 марта на улице Стойкости в Кировском районе.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили открытое горение на кухне и в прихожей трехкомнатного жилища. Из-за сильного задымления пожарные приняли решение об эвакуации 15 человек, в числе которых шестеро детей. Когда огонь потушили, в жилом помещении было найдено тело погибшего хозяина.

В результате пожара также пострадала 86-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали с травмами головы и отравлением продуктами горения.

В ликвидации ЧП было задействовано 20 пожарных и пять единиц техники. Причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.

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