В Петербурге мужчина погиб при пожаре в собственной квартире

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Василий Заика
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Трагедия произошла утром 23 марта на улице Стойкости в Кировском районе.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Житель Петербурга погиб при пожаре в собственной квартире. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла утром 23 марта на улице Стойкости в Кировском районе.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили открытое горение на кухне и в прихожей трехкомнатного жилища. Из-за сильного задымления пожарные приняли решение об эвакуации 15 человек, в числе которых шестеро детей. Когда огонь потушили, в жилом помещении было найдено тело погибшего хозяина.

В результате пожара также пострадала 86-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали с травмами головы и отравлением продуктами горения.

В ликвидации ЧП было задействовано 20 пожарных и пять единиц техники. Причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что склады десертов Cheese-Cakе полыхают в Петербурге.

В Петербурге мужчина погиб при пожаре в собственной квартире

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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