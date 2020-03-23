Глава Саранска запретил рукопожатия чиновникам и работникам предприятий
Принятая мера направлена на профилактику коронавируса, подтвержденных случаев заболевания которым в Мордовии на сегодняшний день нет.
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Фото, видео: ТАСС/Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr, 5-tv.ru
В Саранске глава города запретил рукопожатия чиновникам и работникам всех предприятий. Меры связаны с профилактикой коронавируса. На сегодняшний день, подтвержденных случаев заболевания в Мордовии нет.
А в Европе эпицентром опасной инфекции по-прежнему остается Италия. Там уже 59 тысяч заболевших. Надеждой на выздоровление стала 95-летняя местная жительница. Ее вылечили от коронавируса. В больницу она попала в начале марта, но уже через неделю состояние стало улучшаться.
На поправку пошла и 16-летняя москвичка. Диагноз «коронавирус» ей поставили несколько недель назад. После курса лечения, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Девушку выписали. Это уже 17-й случай полного излечения от новой инфекции в нашей стране.
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