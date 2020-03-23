Любовь Успенская рассказала, как чувствует себя после потери сознания и падения

Любовь Успенская рассказала поклонникам в Instagram о своем состоянии после падения в обморок. «Королева русского шансона» сообщила, что недавно потеряла сознание, в результате чего получила ушибы. К счастью обошлось без серьезных травм. Как заверила исполнительница, сейчас ей намного лучше.

Instagram @uspenskayalubov_official

«Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше. Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек», — заявила звезда.

Проблемы со здоровьем у певицы начались на фоне скандала с дочерью. Ссора между Успенской и Татьяной Плаксиной приобрела публичный характер в феврале 2020 года. В эфире передачи «Звезды сошлись» на федеральном канале Татьяна рассказала о шокирующих подробностях их отношений со знаменитой мамой. В данный момент она находится в США и не желает общаться с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Плаксина раскрыла причины конфликта с мамой Любовью Успенской.