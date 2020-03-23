Любовь Успенская рассказала, как чувствует себя после потери сознания и падения
Певица сообщила о проблемах со здоровьем на фоне конфликта с наследницей.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Любовь Успенская рассказала поклонникам в Instagram о своем состоянии после падения в обморок. «Королева русского шансона» сообщила, что недавно потеряла сознание, в результате чего получила ушибы. К счастью обошлось без серьезных травм. Как заверила исполнительница, сейчас ей намного лучше.
«Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше. Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек», — заявила звезда.
Проблемы со здоровьем у певицы начались на фоне скандала с дочерью. Ссора между Успенской и Татьяной Плаксиной приобрела публичный характер в феврале 2020 года. В эфире передачи «Звезды сошлись» на федеральном канале Татьяна рассказала о шокирующих подробностях их отношений со знаменитой мамой. В данный момент она находится в США и не желает общаться с матерью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Плаксина раскрыла причины конфликта с мамой Любовью Успенской.
Читайте также
35%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?