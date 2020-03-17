Татьяна Плаксина раскрыла причины конфликта с мамой Любовью Успенской

Скандал между королевой русского шансона Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной набирает обороты. В новом выпуске передачи «Пусть говорят» дочь знаменитости рассказала о том, с чего назревал их конфликт. Как сообщает ФАН, девушка призналась, что мать всегда не понимала ее и критиковала все, что бы та ни делала.

«Мои танцы, моя живопись — что бы я ни делала: как я одевалась, как выглядела — все это ее раздражало», — поделилась Татьяна.

По словам дочери певицы, мать устроила за ней слежку, а после вывезла силой в клинику. Особенно возмутило девушку, что Успенская рассказала прессе об аварии, в котором пострадала Плаксина, не спросив даже ее разрешения. Такие откровения выбили Татьяну из колеи.

Раздор между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной приобрел публичный характер в феврале 2020 года, когда 30-летняя дочь певицы рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на федеральном канале о шокирующих подробностях их отношений со знаменитой мамой. По словам наследницы королевы русского шансона, родительница над ней издевалась. После этого девушка бежала из дома. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе и не желает общаться с матерью. Как писал ранее 5-tv.ru, Любовь Успенская тоже полностью «обрубила» контакты с дочерью.