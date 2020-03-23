ВКонтакте объявила о запуске единого центра информации по коронавирусу

ВКонтакте запустила единый центр информации по коронавирусу. В приложении на платформе VK Mini Apps содержится вся основная информация о COVID-2019, включая симптомы, пути распространения и советы о том, как защитить свое здоровье. Материалы основаны на рекомендациях ВОЗ, Роспотребнадзора и Минздрава и регулярно дополняются по мере появления новых сведений о коронавирусе. Кроме того, в мини-приложении можно найти телефон горячей линии, куда необходимо позвонить при появлении первых признаков ОРВИ, а также ссылки на официальные сообщества ответственных ведомств ВКонтакте.

ВКонтакте

В виджете мини-приложения, который уже доступен во вкладке «Обзор», будет отображаться вся актуальная информация о пандемии — например, изменение количества зараженных или отмена массовых мероприятий. Также пользователи смогут проверить свои знания о коронавирусе, пройдя тематический тест. Кроме того, ВКонтакте не даст заскучать тем, кто находится на карантине. В разделе «Видео» появилась подборка «Смотрим дома», в которой можно найти сериалы и другой развлекательный контент, а также трансляции мероприятий, посещение которых не состоялось из-за из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об онлайн-концертах ВКонтакте.