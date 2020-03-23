«Невероятно!»: Юморист Пономареко о рождении ребенка у 74-летнего Петросяна

Главной светской новостью дня стали слухи о том, что Евгений Петросян и его молодая возлюбленная Татьяна Брухунова стали родителями. За комментариями 5-tv.ru обратился к коллеге по цеху известного артиста Александру Пономаренко.

Один из участников дуэта братьев Пономаренко рассказал, что не знал о радостном событии в жизни своего коллеги по цеху, так как общается с ним не так уж часто, но если новости о пополнении у звездной пары окажутся правдой, то он искренне желает новорожденному в первую очередь здоровья, так как это немаловажно в свете последних новостей о коронавирусе.

«Это, конечно, потрясающе! Это невероятно! Нет слов. Конечно, здоровья ребенку, отцу, маме! Всем нам, в свете последних событий это нелишние пожелания. Что касается Евгения Вагановича, это просто невероятно. Потому что в таком возрасте, это чудо. Сколько жизни в человеке! Ее столько, что хватает даже на то, чтобы дать новому существу жизнь. Это очень трогательно», — сказал Пономаренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что по данным ряда СМИ 74-летний Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова стали родителями. Об этом сообщило близкое окружение пары. Инсайдеры утверждают, что счастливое событие произошло несколько дней назад в одном из ведущих медицинских центров Дубая. До сих пор не известен пол малыша, счастливые родители пока не комментируют событие.

К слову, Татьяна в комментариях на своей странице в Instagram, отвечая на любопытные вопросы поклонников, предпочла отшутиться.