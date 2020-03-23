Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде
Об отъезде руководителя медучреждения губернатор региона узнал в ходе заседания местного правительства.
Фото: kokb40.ru
Главного врача Калужской областной больницы Владимира Кондюкова могут уволить за отпуск в Таиланде, сообщает «Подъем». Губернатор региона Владислав Шапша намерен освободить руководителя медучреждения от занимаемой должности.
По мнению главы Калужской области, врач уехал на отдых во время пандемии коронавируса без разрешения.
«Я оцениваю эти действия как безответственные. Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки. Это последствия не за сам факт отпуска, а за отъезд именно в Таиланд в такое время и без разрешения», — заявил Владислав Шапша.
Издание отмечает, что губернатор Калужской области узнал об отъезде главного врача региональной больницы во время заседания местного правительства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор призвал понизить в должности врача, которая «привезла» COVID-19 на Ставрополье.
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