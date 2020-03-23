Мантуров анонсировал увеличение производства медицинских масок до 5 млн в сутки
Глава Минпромторга на встрече с президентом рассказал о работе специализированных предприятий в период пандемии коронавируса.
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Фото, видео: ТАСС/Климентьев Михаил, 5-tv.ru
Все предприятия, выпускающие средства спецзащиты, переведены на круглосуточный режим работы. Мощности увеличены — это касается и производства дезинфекторов, и медицинских масок. Об этом доложил президенту глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки. Медицинская техника, аппараты искусственной вентиляции легких, тепловизоры. Мы сейчас также максимально наращиваем объемы», — заявил Мантуров.
«Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности, понимая это, сделают все необходимое, для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения», — добавил Владимир Путин.
В целом, ситуация в отраслях обрабатывающей промышленности — удовлетворительная. Предприятия, которые активно реализуют программу импортозамещения, дают продукцию лучшего качества, чем зарубежные аналоги.
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