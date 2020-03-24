Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена

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Светлана Александрова
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Ребенок исчез из палаты перинатального центра, когда мама отлучилась на процедуры.

Фото: ВКонтакте @la_mariy_el

Пропавшая днем 23 марта из перинатального цента в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена, малышка жива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МВД, ребенка нашли сотрудники полиции. Других подробностей пока нет. Родители еще должны официально подтвердить, что это их младенец.

В свою очередь в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», волонтеры которого помогали искать девочку, сообщили, что поиски прекращены по просьбе полиции, так как ребенок нашелся.

«Сейчас родственники должны подтвердить, их ли это ребенок. Ждем результата… Шансы, что это она, очень велики», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, новорожденная девочка пропала днем 23 марта, когда ее мама ненадолго вышла из палаты на процедуры. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела по статьям: «похищение несовершеннолетнего» и «халатность». Свидетели утверждали, что видели в клинике постороннюю женщину.

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