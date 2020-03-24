Звезда «Операции Ы» вспомнила, как Леонид Гайдай заставил ее раздеться

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Светлана Александрова
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Чтобы прилично выглядеть на кинопробах 65 лет назад Наталья Селезнева «содрала» купальник с подруги.

Фото: Кадр из х/ф "Операция Ы и другие приключения Шурика" (1965 г.)

Звезда легендарной комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика» Наталья Селезнева припомнила, как кинорежиссер Леонид Гайдай заставил ее раздеться на кинопробах 65 лет назад. В программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» 74-летняя актриса рассказала, что надеть на прослушивание ей было нечего, поэтому она «буквально содрала» купальник с подруги.

«Помню прекрасно эту историю. Он (Гайдай — Прим.ред.)мне говорит: «Вы можете показать мне свою фигуру?» Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь». И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: «Ну как у меня фигура? «Утверждены», — произнес Гайдай всего одно слово», — цитирует Селезневу Teleprogramma.pro.

Именно роль Лидочки принесла актрисе всесоюзную славу. Позже она снималась у Гайдая еще два раза — в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» в 1973 году и «Не может быть!» в 1975.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Наталья Селезнева рассказала также, из-за чего на всю жизнь поссорилась с уже покойной актрисой Татьяной Пельтцер.

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