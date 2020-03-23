Наталья Селезнева рассказала о вражде с Татьяной Пельтцер

Актриса Наталья Селезнева рассказала в передаче «Судьба человека», за что на нее так обиделась при жизни ныне покойная актриса Татьяна Пельтцер.

Селезнева начала сниматься в кино, еще будучи ребенком. Именно ее выбрала на главную роль в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер» сценарист картины Агния Барто. К этому моменту съемки шли полным ходом, и из-за замены главной героини пришлось менять под нее и других актеров. В частности, Татьяна Пельтцер лишилась своей роли и не могла этого простить юной актрисе.

«Татьяна Ивановна Пельтцер, царствие ей небесное, конечно. Но она мне хорошо потрепала нервы в театре Сатиры. Я приехала в Ленинград, и меня утвердили на роль. Я сказала ей: „А вы кто?“ А она мне: „Я твоя бабушка!“ Я так испугалась и говорю ей: „Нет, вы что, у меня есть бабушка, тетя Валя!“ И она помнила мне это всю жизнь. И вместо нее взяли актрису из Центрального детского театра — Валентину Сперантову», — призналась актриса.

Сейчас Наталья Селезнева не играет в театре — недавно она перенесла три операции на ноге. Артистка не уверенна, что сможет оправиться от пережитого и вернуться на сцену.

Наталья Селезнева известна публике в первую очередь по роли Лидочки в «Операции Ы», а также роли жены главного героя в картине «Иван Васильевич меняет профессию».

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