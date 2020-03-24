В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом
В Ухане, откуда началось распространение вируса, карантин планируют снять уже к 8 апреля.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В Китае выздоровели 90% зараженных COVID-19. Только за понедельник в стране от нового типа коронавируса вылечились больше 450-ти пациентов.
Как заявили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в провинции Хубэй уже завтра снимут карантин. В Ухане, где впервые выявили инфекцию, ограничения отменят 8 апреля.
Российские эпидемиологи в свою очередь, назвали ориентировочные сроки снижения активности COVID-19 в нашей стране. По словам специалистов, она должна резко упасть в период с апреля по май. При этом полностью вирус вряд ли исчезнет, поскольку он успел получить очень широкое распространение в мире.
По последним данным на утро 24 марта, на территории России опасным вирусом заражены 438 человек. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 381 тысячи человек.
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