В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

В Китае выздоровели 90% зараженных COVID-19. Только за понедельник в стране от нового типа коронавируса вылечились больше 450-ти пациентов.

Как заявили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в провинции Хубэй уже завтра снимут карантин. В Ухане, где впервые выявили инфекцию, ограничения отменят 8 апреля.

Российские эпидемиологи в свою очередь, назвали ориентировочные сроки снижения активности COVID-19 в нашей стране. По словам специалистов, она должна резко упасть в период с апреля по май. При этом полностью вирус вряд ли исчезнет, поскольку он успел получить очень широкое распространение в мире.

По последним данным на утро 24 марта, на территории России опасным вирусом заражены 438 человек. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 381 тысячи человек.