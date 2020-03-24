Спасут ли маски от заражения коронавирусом

В России планируют создать единую сеть для заказа индивидуальных средств защиты — напрямую от производителя, это поможет избежать цепочки перекупщиков, которые накручивают цены.

До трех миллионов масок в сутки, в том числе новых многоразовых, обещают выпускать в России уже недели через полторы. Но пока это только амбициозные планы из уст главы Минпромторга. В аптеках, несмотря на усиленное производство, масок дефицит. А точнее — их практически нет.

Мы безрезультатно обошли аптеки в разных районах Москвы. Чтобы как-то защититься, заказали маски через интернет. Самые недорогие — по 30 рублей за штуку, но брать сразу нужно минимум полсотни.

Но защитят ли медицинские маски от COVID-19? В памятке Роспортебнадзора по профилактике ГРИППа и коронавирусной инфекции, под пунктом номер четыре: защита органов дыхания с помощью масок. Но здесь же оговорки: защищаться нужно, если вы в толпе — в общественном транспорте, контактируете с больными или точно болеете сами.

Эксперты по-прежнему спорят. Ксения Солдатова собрала все мнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

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