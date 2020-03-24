В России могут запретить выдачу наличных через банкоматы из-за коронавируса

ЦБ России призвал банки принять жесткие меры в связи с угрозой распространения COVID-19 на территории страны. В первую очередь, он рекомендовал ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией их приема. Заявление об этом появилось сегодня на сайте организации.

«Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — говорится в обращении.

В числе прочего, ЦБ настоятельно требует проводить многократную профилактическую обработку оборудования. Так, обязательной дезинфекции подлежат не только устройства для передачи банкнот, но и банкоматы и терминалы, которые расположены внутри и за пределами отделений банков.

Кроме того, ЦБ обратил внимание россиян на то, что сегодня безналичная оплата — не прихоть, а вынужденная мера, которая позволит снизить риски передачи инфекции через наличные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали об опасности использования наличных в связи с пандемией коронавируса. Специалисты уверяют: вирусы могу оставаться активными на банкнотах более трех дней.