В Роспотребнадзоре рассказали об опасности наличных в связи с коронавирусом

Коронавирусной инфекцией можно заразиться через наличные деньги. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, вирусы могут оставаться жизнеспособными на банкнотах — до четырех дней, на пластиковой поверхности — до девяти дней. В связи с этим специалисты рекомендуют временно отказаться от использования наличных средств и банковских карт, отдав предпочтение бесконтактным платежам, а также протирать гаджеты дезинфицирующими растворами.

«Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают „чистые“ банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки», — отмечают в Роспотребнадзоре.

В России, по данным на 15 марта, зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа, четыре из них — за последние сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре разъяснили, чем коронавирус отличается от гриппа.