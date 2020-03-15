В Роспотребнадзоре рассказали об опасности наличных в связи с коронавирусом
По данным ВОЗ, вирусы могут оставаться активными на банкнотах до четырех дней.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Коронавирусной инфекцией можно заразиться через наличные деньги. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — говорится в сообщении.
По данным ВОЗ, вирусы могут оставаться жизнеспособными на банкнотах — до четырех дней, на пластиковой поверхности — до девяти дней. В связи с этим специалисты рекомендуют временно отказаться от использования наличных средств и банковских карт, отдав предпочтение бесконтактным платежам, а также протирать гаджеты дезинфицирующими растворами.
«Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают „чистые“ банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки», — отмечают в Роспотребнадзоре.
В России, по данным на 15 марта, зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа, четыре из них — за последние сутки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре разъяснили, чем коронавирус отличается от гриппа.
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