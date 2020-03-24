Трамп на пресс-конференции демонстративно отошел от врача, после ее слов о недомогании

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Алиса Старжевская
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Неожиданное признание медика вынудило президента США спасаться бегством.

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Фото, видео: ТАСС / CNP via ZUMA Wire, Twitter @sosa__f

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент США Дональд Трамп буквально отскочил от врача и координатора по борьбе с COVID-19 при администрации США Деборы Биркс после ее слов о повышенной температуре и легком недомогании. Инцидент произошел прямо в ходе заседания, посвященного проблеме распространения коронавируса.

«В субботу у меня немного повысилась температура», — сообщила Биркс.

«Ох!» — отреагировал на это Трамп и спешно отошел от врача в противоположную сторону.

Однако координатор штаба по борьбе с инфекцией тут же поспешила успокоить присутствующих, заявив, что она уже сдала анализы на COVID-19, и результат оказался отрицательным.

«Мне кажется, это что-то желудочно-кишечное. Но я ответственная. Я же врач. Я все проверила. Я сдала тест в субботу вечером, и он отрицательный», — отметила Дебора Брикс.

«Спасибо, что сказали!» — радостно заметил президент США и, вздохнув с облечением, вернулся на место.

Подводя итог, медик заявила: она исполнила свой гражданский долг и выразила надежду, что и другие люди в данной ситуации последуют ее примеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп вступил в активную борьбу с коронавирусом.

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