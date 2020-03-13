Режим ЧС и 50 млрд долларов: Трамп вступил в активную борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции официально объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Введение ЧС позволит администрации президента более оперативно распределять необходимые для этого ресурсы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства добавил, что на борьбу с COVID-19 выделяется 50 миллиардов долларов, а также администрация вступает в активный контакт с частным сектором. Это необходимо для усиления возможностей по проведению тестов на выявление новой формы пневмонии среди населения.

К слову, в Университете Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты данных распространения коронавируса в США, сообщили, что на данный момент подтверждено более 1 тысячи 600 случаев заражения, однако эта цифра может быть неточной, так как анализ у пациентов берется избирательно.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило новые тесты. Трамп выразил надежду, что уже на следующей неделе они станут доступны и о том, где их можно пройти будет объявлено в воскресенье вечером. Их планируется выделить около пяти миллионов штук.

А пока в США постепенно закрываются учебные заведения и вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Конференции стали в основной массе проводиться онлайн.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Россия ограничила авиасообщение со странами Европы с 16 марта. Среди государств Евросоюза первое место по распространению COVID-19 занимает Италия. В то же время в Китае, откуда пошло изначально распространение вируса, объявили о прохождении пика эпидемии.