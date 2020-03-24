Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
Эвакуацию людей планируется осуществлять на поездах.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Правительство РФ поручило организовать единовременный вывоз по железной дороге россиян из Украины и украинцев с территории России.
«Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины», — сказано в документе.
Подчеркивается, что речь идет исключительно об оказании содействия украинцам, которые добровольно хотят вернуться на родину. Принудительной «депортации» не будет.
Списки граждан России, подлежащих эвакуации из Украины, будут готовы 26 марта. Власти планируют вывезти россиян из всех государств, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минтруде рассказали, изменится ли заработная плата у отправленных из-за коронавируса на «удаленку» россиян.
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