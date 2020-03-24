Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину

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Ниса Мурзанаева
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Эвакуацию людей планируется осуществлять на поездах.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство РФ поручило организовать единовременный вывоз по железной дороге россиян из Украины и украинцев с территории России.

«Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины», — сказано в документе.

Подчеркивается, что речь идет исключительно об оказании содействия украинцам, которые добровольно хотят вернуться на родину. Принудительной «депортации» не будет.

Списки граждан России, подлежащих эвакуации из Украины, будут готовы 26 марта. Власти планируют вывезти россиян из всех государств, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минтруде рассказали, изменится ли заработная плата у отправленных из-за коронавируса на «удаленку» россиян.

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Тема:
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