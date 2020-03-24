Изменится ли заработная плата у отправленных на «удаленку» россиян?
На сайте Минтруда можно найти все разъяснения о порядке организации удаленной работы в условиях карантина.
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Фото, видео: ТАСС/Смирнов Владимир, 5-tv.ru
Поддержкой тех, кто вынужден брать больничный, сейчас занимаются в Министерстве труда. На сайте ведомства есть все разъяснения о том, как и где можно оформить больничные листы на период карантина, по какой схеме они будут оплачиваться. А Трудовая инспекция запустила «горячую» линию для работников, чьи права нарушаются. Все предприятия, на которые поступили жалобы, проверят.
Корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный выяснил – изменится ли заработная плата у тех, кого отправили на «удаленку». Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин после посещения больницы в Коммунарке провел совещание с правительством страны, где обсудил влияние коронавируса на экономическую ситуацию.
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