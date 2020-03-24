В «Одноклассниках» пройдет серия онлайн-концертов российских исполнителей

|
Алиса Маркова
28

Проект «Музыка в OK Live» стартовал 20 марта и продлится до конца апреля.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В «Одноклассниках» пройдет целая серия онлайн-концертов российских исполнителей. Проект «Музыка в OK Live» стартовал 20 марта 2020 года и продлится до конца апреля. Перед зрителями в онлайн-формате выступят Сосо Павлиашвили, IOWA, «Сурганова и Оркестр» и другие артисты.

В эфир OK Live уже успели выйти Гоша Куценко, Наргиз, Шура Кузнецова и Нюша. Посмотреть трансляции онлайн-концертов можно будет как в веб-версии «Одноклассников», так и в приложении OK Live для iOS и Android.

Ближайшее расписание выглядит следующим образом: выступление Сосо Павлиашвили состоится 25 марта 2020 года в 20:00 по московскому времени. Затем эстафету онлайн-выступлений в «Одноклассниках» подхватят группа «КВАТРО» (26 марта) и Митя Фомин (27 марта).

1 апреля в 21:00 по московскому времени начнется трансляция выступления музыкального коллектива BURITO, а на следующий день пользователей ждет квартирник от «Сургановой и Оркестра» в прямом эфире.

Ранее 5-tv.ru рассказал о знаменитостях, заболевших коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 мар
Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы»
24 мар
Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому
24 мар
Ученики 5-11 классов смогут пройти школьную программу прямо в VK и ОК
24 мар
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
24 мар
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
24 мар
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
24 мар
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке
24 мар
Врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу
24 мар
«На удаленке»: Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом
24 мар
Изменится ли заработная плата у отправленных на «удаленку» россиян?

Читайте также

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

0:13
Баста занялся благотворительностью для ветеранов
23:59
Mail.ru Group запускает кампанию #ИграемДома, нацеленную на геймеров
23:46
Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы»
23:34
«Я тебя побью с удовольствием»: Емельяненко бросил вызов Шлеменко
23:23
Минромторг расширит программу льготного автокредитования для семей с детьми
23:23
Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому

Сейчас читают

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок