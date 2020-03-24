В «Одноклассниках» пройдет серия онлайн-концертов российских исполнителей
Проект «Музыка в OK Live» стартовал 20 марта и продлится до конца апреля.
Фото: 5-tv.ru
В «Одноклассниках» пройдет целая серия онлайн-концертов российских исполнителей. Проект «Музыка в OK Live» стартовал 20 марта 2020 года и продлится до конца апреля. Перед зрителями в онлайн-формате выступят Сосо Павлиашвили, IOWA, «Сурганова и Оркестр» и другие артисты.
В эфир OK Live уже успели выйти Гоша Куценко, Наргиз, Шура Кузнецова и Нюша. Посмотреть трансляции онлайн-концертов можно будет как в веб-версии «Одноклассников», так и в приложении OK Live для iOS и Android.
Ближайшее расписание выглядит следующим образом: выступление Сосо Павлиашвили состоится 25 марта 2020 года в 20:00 по московскому времени. Затем эстафету онлайн-выступлений в «Одноклассниках» подхватят группа «КВАТРО» (26 марта) и Митя Фомин (27 марта).
1 апреля в 21:00 по московскому времени начнется трансляция выступления музыкального коллектива BURITO, а на следующий день пользователей ждет квартирник от «Сургановой и Оркестра» в прямом эфире.
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