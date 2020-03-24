Звезды и коронавирус. Кто заразился?

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. У кого из звезд выявили опасную болезнь? Как проходит их лечение? Чью семью разделила объявленная пандемия? И какая известная телеведущая заявила, что вирус спасет нашу планету? Только в программе «Светская хроника»!

Эпидемия, которая началась в китайском городе Ухань, за несколько месяцев вышла за пределы Поднебесной и распространилась по всему земному шару! Страны закрывают границы, в некоторых государствах введены чрезвычайное положение и комендантский час. Людям запрещено выходить из дома без острой необходимости.

«Будем с детьми. Школа у нас на карантине, будем сидеть, смотреть фильмы, мультики, играть, собирать лего. Дел по горло домашних накопилось. Вот, будем заниматься делом детским. Я буду работать не звездой, а папой», — рассказывает «Светской хронике» Филипп Киркоров.

А для кого-то ситуация стала настоящим испытанием. Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо оказались в разных странах: он — в родной Италии, она — в России. Пара не виделась уже несколько недель, и неизвестно, когда состоится следующая встреча.

Число жертв коронавируса растет с каждым днем. Среди пострадавших уже несколько знаменитостей. Актриса Ольга Куриленко сообщила: почти неделю сидит дома с подтвержденным диагнозом. По словам женщины, заболевание у нее протекает в легкой форме, поэтому госпитализации удалось избежать. Куриленко рассказала: каких-то серьезных лекарств ей не прописали. Принимает лишь парацетамол, пьет витамины и лечится народными средствами.

«Я каждый день пью свежевыжатый зеленый сок. Плюс принимаю витамины С, Е, Д, магний, железо, пью жидкое серебро и капаю им нос. Завтра начну цинк принимать. Ем чеснок и квашеную капусту — очень важно для иммунитета».

Анна Калеганова, врач общей практики: «На сегодня специфического лечения от коронавируса нет. Нет препарата, который убивает этот вирус напрямую. Поэтому лечение симптоматическое. Чем крепче иммунитет, тем больше вероятность, что человек вообще не заболеет».

Среди заболевших также актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью. А вот Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, у которых вирус диагностировали на прошлой неделе, уже выписаны из больницы. Они прошли курс лечения и теперь остаются на домашнем карантине. Врачи утверждают: самоизоляция — единственный способ не допустить распространения заболевания.

Анна Калеганова, врач общей практики: «Коронавирус опасен тем, что вызывает осложнение — пневмонию. Вирус высоко контагиозен, то есть легко заразиться: в транспорте, магазинах, театрах, кинотеатрах. Поэтому самое эффективное лекарство сейчас — это изоляция».

Звезды по всему миру пытаются помочь в борьбе с коварной болезнью. Криштиану Роналду решил переоборудовать свои отели в Португалии под больницы, при этом все расходы, в том числе закупку лекарств и зарплату персонала, футболист берет на себя.

«Мы должны в такие моменты именно объединяться. Объединяться и делать максимально правильные действия и движения, которые пойдут на пользу всем нам», — рассуждает Стас Михайлов.

Наоми Кэмбелл после выхода из самолета выбросила в мусор накидку знаменитого бренда стоимостью более четырех тысяч долларов. Из-за чрезмерного страха заболеть Наоми уже прозвали амбассадором коронавируса. Модель передвигается по улицам в защитном костюме и перчатках, а также обрабатывает антисептиком абсолютно все вокруг себя.

Никита Джигурда выложил на своей странице видео из Франции: его жена Марина Анисина снимает пустые полки в магазине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 15 Мар 2020 в 4:21 PDT

В связи с коронавирусом отменяются мероприятия во всех городах и странах. Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде, чемпионат Европы по футболу, неделя моды в Москве. Не состоится в этом году и «Евровидение».

В Москве с 16 марта официально запрещены мероприятия численностью более 50 человек. Закрыты концертные залы, театры и кинотеатры. Звезды шоу-бизнеса перенесли свои выступления на неопределенный срок, но не унывают. Безопасность превыше всего!