На смелую фотосессию решилась дочь Татьяны Догилевой. 25-летняя наследница самоизолировалась из-за пандемии коронавируса. Чтобы не скучать в период карантина Екатерина позировала для пикантного снимка. На нем она перевоплотилась в героиню знаменитого полотна и предстала с обнаженной грудью.

«Я вспоминаю Италию и любимую „Форнарину“ любимого Рафаэля. Надеюсь, мы с ней еще увидимся в обозримом будущем», — приводит слова девушки KP.RU.

spb.kp.ru

Как отмечает издание, почитатели оценили смелый эксперимент Догилевой-младшей. Увидевшие снимок отметили, что Екатерина находится в хорошей форме. Прежде у нее диагностировали анорексию. Молодая актриса сильно переживала из-за лишнего веса и на этой почве перестала есть. На фоне отказа от пищи у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, в частности — булимия. В результате девушка обратилась за помощью к медикам. Сейчас она не любит вспоминать о том сложном периоде.

Дочь народной артистки окончила кембриджские курсы в Англии, потом поступила Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке. Три года назад Екатерина вернулась в Россию, где начала строить карьеру. Актриса не исключает, что еще добьется успеха в мировом кинематографе.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине.