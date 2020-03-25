В «Победе» прокомментировали отказ ОАЭ выдать разрешение на вывоз россиян

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Ниса Мурзанаева
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Авиакомпания получила аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями плана полета с запретом на выполнение посадки в Дубае.

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Фото, видео: ТАСС/Копаев Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Авиационные власти ОАЭ аннулировали подтвержденное ранее разрешение на вывоз россиян из Дубая авиакомпанией «Победа». Об этом лоукостер узнал уже во время перелета самолета из Москвы в Дубай. В итоге воздушное судно вынуждено было совершить посадку в аэропорту Махачкалы. Там экипаж ожидает решения вопроса о выдаче нового разрешения.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ООО «Авиакомпания «Победа» Елена Селиванова.

«Наш самолет летел в Дубай для того, чтобы забрать россиян в Москву. И уже прямо во время полета по абсолютно непонятным причинам мы получили срочное сообщение от авиационных властей ОАЭ о том, что они аннулируют выданное ранее разрешение на вывозной рейс», — сказала представитель компании.

Елена Селиванова утверждает, что сейчас в аэропорту Дубая 189 человек ожидают информацию и не понимают, как попадут домой.

«Мы ничего пообещать не можем, потому что сами не понимаем, что происходит», — заявила она.

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что компания впервые столкнулась с подобной ситуацией.

«Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» опровергла слухи о брошенных в Черногории россиянах.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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