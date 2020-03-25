В «Победе» прокомментировали отказ ОАЭ выдать разрешение на вывоз россиян

Авиационные власти ОАЭ аннулировали подтвержденное ранее разрешение на вывоз россиян из Дубая авиакомпанией «Победа». Об этом лоукостер узнал уже во время перелета самолета из Москвы в Дубай. В итоге воздушное судно вынуждено было совершить посадку в аэропорту Махачкалы. Там экипаж ожидает решения вопроса о выдаче нового разрешения.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ООО «Авиакомпания «Победа» Елена Селиванова.

«Наш самолет летел в Дубай для того, чтобы забрать россиян в Москву. И уже прямо во время полета по абсолютно непонятным причинам мы получили срочное сообщение от авиационных властей ОАЭ о том, что они аннулируют выданное ранее разрешение на вывозной рейс», — сказала представитель компании.

Елена Селиванова утверждает, что сейчас в аэропорту Дубая 189 человек ожидают информацию и не понимают, как попадут домой.

«Мы ничего пообещать не можем, потому что сами не понимаем, что происходит», — заявила она.

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что компания впервые столкнулась с подобной ситуацией.

«Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» опровергла слухи о брошенных в Черногории россиянах.

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