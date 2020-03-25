Ирония судьбы: консультант фильма «Заражение» болен коронавирусом
Вирусолог рассказал, что болезнь протекает у него тяжело.
Фото: Кадр из кинофильма "Заражение"
Жизнь показывает, что уберечься от инфекции порой не удается даже тем, кто наиболее предупрежден. Консультант фильма «Заражение», вирусолог Йен Липкин заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала Fox Business.
Эксперт отметил, что, если эта болезнь коснулась его, несмотря на опыт и знания, ей может подвергнуться каждый.
«Если это коснулось меня, это может коснуться кого угодно», — сказал Липкин.
Вирусолог признался, что болезнь протекает у него тяжело. По его словам, он примерно понимает, где и как мог подхватить COVID-19, но не хочет распространяться на этот счет.
Также Липкин счел своим долгом предупредить человечество об опасности коронавируса. Лучшим способом уберечь себя и своих близких он назвал самоизоляцию.
Фильм «Заражение» Стивена Спилберга вышел на экраны в 2011 году. Он получил большую популярность сейчас, в 2020-м, так как его сценарий описывает ситуацию похожую на ту, в которой оказался мир сейчас во время пандемии коронасируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие знаменитости заразились коронавирусом.
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