Ирония судьбы: консультант фильма «Заражение» болен коронавирусом

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Алиса Старжевская
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Вирусолог рассказал, что болезнь протекает у него тяжело.

Фото: Кадр из кинофильма "Заражение"

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жизнь показывает, что уберечься от инфекции порой не удается даже тем, кто наиболее предупрежден. Консультант фильма «Заражение», вирусолог Йен Липкин заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала Fox Business.

Эксперт отметил, что, если эта болезнь коснулась его, несмотря на опыт и знания, ей может подвергнуться каждый.

«Если это коснулось меня, это может коснуться кого угодно», — сказал Липкин.

Вирусолог признался, что болезнь протекает у него тяжело. По его словам, он примерно понимает, где и как мог подхватить COVID-19, но не хочет распространяться на этот счет.

Также Липкин счел своим долгом предупредить человечество об опасности коронавируса. Лучшим способом уберечь себя и своих близких он назвал самоизоляцию.

Фильм «Заражение» Стивена Спилберга вышел на экраны в 2011 году. Он получил большую популярность сейчас, в 2020-м, так как его сценарий описывает ситуацию похожую на ту, в которой оказался мир сейчас во время пандемии коронасируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие знаменитости заразились коронавирусом.

Тема:
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