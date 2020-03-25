Путин предложил ежемесячные выплаты имеющим право на маткапитал по 5 тысяч
Глава государства в ходе своего обращения обозначил все аспекты поддержки населения в период пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин предложил с апреля 2020 года ежемесячные выплаты имеющим право на маткапитал по пять тысяч рублей.
Глава государства в ходе своего обращения обозначил все аспекты поддержки населения в период пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ перенесено.
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