Путин предложил ежемесячные выплаты имеющим право на маткапитал по 5 тысяч

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Светлана Шевченко
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Глава государства в ходе своего обращения обозначил все аспекты поддержки населения в период пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин предложил с апреля 2020 года ежемесячные выплаты имеющим право на маткапитал по пять тысяч рублей. 

Глава государства в ходе своего обращения обозначил все аспекты поддержки населения в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ перенесено.

 

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