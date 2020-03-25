В Москве скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 397

О смерти двух человек пожилого возраста сообщили в оперштабе Москвы.

Фото: ТАСС/ROPI via ZUMA Press

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Москве скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус. Об смерти двух человек пожилого возраста сообщили в оперштабе Москвы.

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.

Окончательно причина смерти будет определена после проведения необходимых исследований. На сегодняшний день в России зарегистрировано официально 658 случаев заражения. От нового вида пневмонии умерших нет.

️Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 мар
«Это пугает!» — Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги
25 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 25 марта
25 мар
Путин перенес встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву
25 мар
Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки из-за коронавируса
25 мар
Какие новые запреты введут в Москве, Петербурге и их областях из-за коронавируса
25 мар
«Русского человека спасут дачи»: Петров показал, чем занят на карантине
25 мар
Матвиенко призвала граждан России к консолидации, патриотизму и соблюдению дисциплины
25 мар
Мишустин поручил властям регионов обеспечить места в больницах для лечения коронавируса
25 мар
Путин пообещал, что социальные пособия и льготы будут автоматически продлеваться в течение полугода
25 мар
Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей

Читайте также

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
77.79
-1.06 84.15
-1.28
ТОП-5 женских имен с большой удачей

Последние новости

20:08
Подведомственные Минобрнауки вузы перешли на дистанционное обучение
20:04
Сбербанк отменит «банковский роуминг», но введет комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц
19:55
«Это пугает!» — Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги
19:52
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 25 марта
19:46
Галкина рассмешило заявление Разина о наличии нефтяной скважины у Пугачевой
19:39
Путин перенес встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву

Сейчас читают

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за COVID-19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок