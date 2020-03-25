В Москве скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус. Об смерти двух человек пожилого возраста сообщили в оперштабе Москвы.

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.

Окончательно причина смерти будет определена после проведения необходимых исследований. На сегодняшний день в России зарегистрировано официально 658 случаев заражения. От нового вида пневмонии умерших нет.

️Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

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