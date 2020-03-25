Совет Федерации одобрил закон о заморозке цен на лекарства

Совфед сегодня одобрил закон о заморозке цен на лекарства во время эпидемии. Правительство будет фиксировать предельно возможную розничную стоимость на препараты и медицинские средства защиты на срок не более 90 дней.

Отдельно, спикер Валентина Матвиенко обратилась к гражданам России. Каждый обязан быть дисциплинированным и выполнять требования правительства и Роспотребнадзора.

«Без острой необходимости не выходить на улицу, не пользоваться общественным транспортом, находиться на домашнем карантине, — это очень поможет усилиям всех уровней власти удержать ситуацию на приемлемом уровне и справиться с этой бедой», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко призвала коллег, которым больше 65 лет, показать личный пример и с завтрашнего дня по распоряжению мэра Москвы отправиться на домашний карантин. Это касается всех, кроме руководства Совфеда.

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