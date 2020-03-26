Тысячи добровольцев участвуют в акции взаимопомощи «Мы вместе»

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Неравнодушные люди в условиях распространения коронавируса готовы оказать помощь нуждающимся.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Акция взаимопомощи «Мы вместе», запущенная в России в связи с эпидемией коронавируса, всего за несколько дней собрала тысячи добровольцев. Неравнодушных граждан координируют 85 региональных волонтерских штабов. Любой, кому нужна поддержка, может оставить заявку. Ее выполнят в течение суток.

«Идея главная в том, чтоб помочь тем, кто в такой помощи больше всего нуждается. Прежде всего, это пожилые люди. С покупкой продуктов, с покупкой лекарств, решением любых других вопросов бытовых, с тем чтобы наши пожилые люди не выходили из дома», — рассказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Варианты помощи разные. Кто-то готов оказать нуждающимся транспортные услуги или даже финансовую поддержку. Любой желающий стать волонтером может присоединиться к проекту на сайте мывместе2020.рф.

Полезная информация:

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Тема:
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